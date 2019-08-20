В Верхней Салде будут судить сотрудника АО «Газэкс», действия которого привели к взрыву газа в жилом доме

Прокуратура Нижней Салды утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника компании «Газэкс», который обвиняется по статье УК РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершённые путём неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности».

По версии следствия, сотрудниками газовой службы АО «Газэкс» 18 января 2019 года проводились работы по плановому техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования дома № 38 по улице Строителей в Нижней Салде.

«В одной из квартир работник газовой компании выполнял работы по замене запорной арматуры (крана) на газовой трубе, подходящей к бытовой газовой плите. В результате неосторожных действий слесаря с источником повышенной опасности произошло воспламенение газа. В результате пожара огнём уничтожена внутренняя отделка квартиры, личные и домашние вещи, а также повреждены отделка и личные вещи ещё в трёх соседних квартирах дома. Ущерб от небрежных действий обвиняемого превысил 3,2 млн рублей», — рассказали АН «Между строк» в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верхнесалдинский районный суд. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.

Напомним, после инцидента «Газэкс» отказался возмещать ущерб Инге Сушковой, чья квартира сгорела по вине газовиков. В письме хозяйке сгоревшей квартиры представители «Газэкса» заявили, что компания не будет компенсировать убытки, поскольку женщина устно договорилась с газовиками о замене крана, а в этом случае с работодателя снимается вся ответственность.

В начале июня Верхнесалдинский городской суд частично удовлетворил требования прокуратуры в интересах пострадавшей стороны и обязал взыскать с АО «Газэкс» в пользу Сушковой в счёт возмещения ущерба, причинённого пожаром, и компенсации морального вреда в общей сложности 2,5 млн рублей. Поставщик энергоресурсов не согласился с данным решением и обжаловал его в областном суде. Заседание по апелляции назначено на 6 сентября.