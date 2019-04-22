В Верхней Пышме женщина за рулём Toyota сбила девочку (ВИДЕО)

В пятницу, 19 апреля, в Верхней Пышме женщина за рулём Toyota Vitz сбила 12-летнюю девочку на улице Красноармейской, сообщили в региональной ГИБДД.

Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому перекрёстку вместе с подругой-одноклассницей. Они объяснили, что автомобиль не показал сигнал поворота, поэтому они решили, что он поедет прямо.

58-летняя женщина-водитель, по её словам, не заметила пешехода из-за того, что при повороте на улицу Калинина её ослепило солнце. При этом водитель не нажала на педаль тормоза после наезда на пешехода и проехала передним правым колесом по ребёнку.

На помощь пришли люди, ставшие свидетелями ДТП, — они до прибытия ГИБДД и скорой подняли легковой автомобиль при помощи домкрата и достали девочку, которая оказалась под днищем машины. Ребёнка госпитализировали в ДМБ № 9 в Екатеринбурге, у девочки перелом нескольких рёбер.

Момент аварии попал на видео камер наружного наблюдения рядом с местом аварии. По данным ГИБДД, женщина за рулём иномарки имеет водительский стаж семь лет и в момент происшествия была трезвой.