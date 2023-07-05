В Верхней Пышме застрелили директора завода прямо на рабочем месте

В Свердловской области, в Верхней Пышме, в своём рабочем кабинете был застрелен из ружья создатель и директор завода «Пластблок» Сергей Лухманов. Трагедия произошла 3 июля, пишет E1.RU со ссылкой на источник.

«Просто зашёл на территорию завода, поднялся к директору и застрелил его. Там проход свободный. Спасти не удалось. Убийца сбежал», — сообщил собеседник портала.

Лухманов проработал директором в компании «Пластблок» около 20 лет. У него остались жена и дети. На предприятии факт трагедии подтвердили, но воздержались от комментариев. В следственном комитете пока тоже ситуацию не комментируют.