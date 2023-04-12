В Верхней Пышме сотрудник ГИБДД крышевал водителей большегрузов

В Верхней Пышме бывший инспектор ГИБДД признан виновным в получении взятки в размере 60 тысяч рублей. Как сообщил АН «Между строк» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, подсудимый за незаконное вознаграждение пропускал водителей грузовиков без осмотра по выявлению нарушений ПДД и предупреждал представителей организаций о плановых проверках ГИБДД на дорогах.

Следователи провели комплекс мероприятий, опросили более 20 свидетелей и самого бывшего госавтоинспектора, осмотрели места происшествия, провели необходимую экспертизу.

«На то у нас в свердловском главке МВД управление собственной безопасности и создано, чтобы случайных людей с червоточинкой выявлять и гнать, сами знаете какой метлой, из системы МВД. Вышеназванный сотрудник также был выявлен и изобличён сыщиками УСБ ГУ МВД в ходе реализации поступившей оперативной информации. Он уже давно уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь представителя МВД. И больше никогда даже на пушечный выстрел он не сможет приблизиться к государственной службе», — сказал полковник Горелых.

По решению суда обвиняемого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Бывшему инспектору назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей с лишением права занимать определённые должности в течение трёх лет.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, только за первый квартал 2023 года по материалам УСБ свердловского полицейского главка возбуждено 11 уголовных дел в отношении 13 должностных лиц в системе МВД.