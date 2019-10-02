В Верхней Пышме из-за вспышки пневмонии закрыли школу

В Верхней Пышме школу № 2 закрыли из-за карантина по вирусной пневмонии, сообщается на сайте учебного заведения.

По словам родителя одного из учеников, детей отправили по домам из-за вспышки вирусной пневмонии, которая произошла в пятых-шестых классах. Учеников перевели на домашнее обучение на неделю, до 6 октября. В понедельник, 7 октября, дети смогут вернуться на занятия.

По данным свердловского управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе в регионе было зафиксировано 863 случая заболевания с предварительным диагнозом «пневмония». По сравнению с предыдущей неделей рост составил 22%. Кроме того, на 30% превышен показатель прошлого года и на 47% — средние многолетние данные. Преимущественно болеет взрослое население, но среди подростков 15–17 лет зарегистрирован максимальный уровень заболеваемости.