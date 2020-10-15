В Верхней Пышме 15-летний школьник выпал из окна многоэтажки

В Верхней Пышме 14 октября 15-летний школьник выпал из окна многоэтажки на Успенском проспекте, упал на землю и разбился, пишет E1.ru.

Знакомые погибшего отзываются о нём как об обычном подростке — по словам друзей, он хорошо пел и не матерился, но у мальчика были плохие отношения с родителями и сверстниками.

«Он говорил мне и еще нескольким ребятам, что его родители не разрешали ему сидеть в телефоне. По его словам, родителям на него было совершенно всё равно и они с ним вообще не разговаривали, всегда ругали. А в школе его гнобили», — рассказал один из одноклассников погибшего школьника.

В Следственном комитете информацию о произошедшем опровергать не стали, но заявили, что не комментируют трагический случай.