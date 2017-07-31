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02 Авг 2017 10:49 | Метки: Новости

В Верхней Пышме выбрали нового сити-менеджера

В Верхней Пышме назначен новый сити-менеджер — Иван Соломин, ранее исполнявший обязанности главы администрации, сообщают в пресс-службе мэрии города. Соломин был избран на очередном заседании городской думы. Конкурс на должность главы администрации Верхней Пышмы был назначен 22 июня, так как предыдущий сити-менеджер Владимир Чирков досрочно ушёл в отставку в мае этого года. Он объяснил это «личными причинами» и попросил не искать в решении подтекст.

Конкурс на должность сити-менеджера прошёл в два этапа: сначала состоялся конкурс документов, затем — индивидуальное собеседование с кандидатами. По итогам обоих этапов администрация Верхней Пышмы представила на рассмотрение думы две кандидатуры.  

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «ГрифонИнфо»

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