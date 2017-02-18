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21 Фев 2017 17:17 | Метки: Новости, Экономика

В ВЭБе назвали криптовалюту биткоин «позитивной бактерией»

Виртуальную валюту биткоин можно назвать «позитивной бактерией», которая вошла в симбиоз с человеком. Такое сравнение привёл вице-президент по информационным технологиям Внешэкономбанка Никита Смирнов, передаёт RNS.

«Биткоин – это некое новое философское понятие. Его можно сравнить с бактерией, которая уже существует отдельно от человека и вошла с человеком в симбиоз. Вирус – это негативная бактерия. А биткоин в некотором смысле позитивная бактерия, которая удовлетворяет определённые потребности людей и вовлекает тем самым людей в этот процесс, и даёт себе возможность существовать», – пояснил он.

По словам Смирнова, технология блокчейн (blockchain), с помощью которой работает биткоин, сейчас является единственной успешной в мире.

«Если сейчас задаваться вопросом, существует ли другой алгоритм, который бы утвердился в надёжности этого распределённого консенсуса, то его, наверное, нет», – добавил он.

Напомним, биткоин, созданный в 2009 году, является самой известной в мире криптовалютой. Новые биткоины создаются путём непрерывного вычисления хеш-функции. Эмиссия биткоинов ограничена программно – их не может быть выпущено более 21 млн. В начале января 2017 года стоимость биткоина впервые с 2013 года поднялась выше $1000; 21 февраля один биткоин стоил $1110. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Life.ru

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