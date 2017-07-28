В Узбекистане арестовали дочь экс-президента Каримова

Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову арестовали, сообщается на сайте Генпрокуратуры республики. Уточняется, что Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по шести статьям Уголовного кодекса. Дело связано с обвинениями в мошенничестве, подделкой документов, сокрытии валюты, уклонении от уплаты налогов и другими эпизодами.

«Вина Каримовой Г. в совершении данных преступлений подтверждается показаниями членов организованной преступной группы Содикова Н., Мадумарова Р., Сабирова Ш. и других, свидетелей, потерпевших, материалами проверок деятельности подконтрольных организованной группе 45 хозяйствующих субъектов и 16 оффшорных компаний, изъятыми письменными и вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими доказательствами, собранными по делу», – заявляет прокуратура.

Дело по уклонению от уплаты налогов было заведено в октябре 2013 года, Каримова на тот момент работала директором Центра политических исследований. По версии следствия, она и члены организованной преступной группы с 2001 по 2013 год совершали экономические преступления.

В августе 2015 года Каримову приговорили к пяти годам лишения свободы, говорится в сообщении.

Генпрокуратура также сообщила, что занимается возвратом в Узбекистан активов из других стран.

«Общая сумма причинённого интересам государства и граждан ущерба по двум указанным уголовным делам составляет 1 трлн 270 млрд 200 млн сум, 1 млрд 651,8 млн долларов США, 26,1 млн евро (всего в национальной валюте – 3 трлн 746,8 млн сум)», – указывается на сайте прокуратуры Узбекистана.

Президент Узбекистана Ислам Керимов скончался от инсульта в конце августа 2016 года. Ранее ряд СМИ сообщали об отравлении и тайных похоронах Гульнары Каримовой.

Агентство новостей «Между строк»