В уральской колонии заключённые создали мрачных деревянных друзей нововоронежской Алёнки

В исправительной колонии № 19 в Тавде заключённые изготовили несколько деревянных ростовых фигур, которые вполне могли бы составить компанию скандальной скульптуре Алёнка в Нововоронеже.

Так же, как и Алёнка, тавдинские суровые фигуры напоминают героев русских сказок. По данным пресс-службы регионального ГУФСИН, они созданы в технике резьба по дереву. Изготовленные композиции учреждение продаёт на выставках-ярмарках в Екатеринбурге и Тавде, отметили в ведомстве.

Cуровые сказочные герои из ИК-19 Cуровые сказочные герои из ИК-19 Мрачный памятник Алёнке в Нововоронеже