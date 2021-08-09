В уральской колонии заключённые создали мрачных деревянных друзей нововоронежской Алёнки

09.08.2021 12:51
В исправительной колонии № 19 в Тавде заключённые изготовили несколько деревянных ростовых фигур, которые вполне могли бы составить компанию скандальной скульптуре Алёнка в Нововоронеже.
Так же, как и Алёнка, тавдинские суровые фигуры напоминают героев русских сказок. По данным пресс-службы регионального ГУФСИН, они созданы в технике резьба по дереву. Изготовленные композиции учреждение продаёт на выставках-ярмарках в Екатеринбурге и Тавде, отметили в ведомстве.
Cуровые сказочные герои из ИК-19
Cуровые сказочные герои из ИК-19
Мрачный памятник Алёнке в Нововоронеже
«Каждая фигура изготавливалась при помощи простых и доступных инструментов: топора, пилы и плотницкой стамески. Искусство резьбы по дереву известно с давних времен и сейчас снова становится популярным», — рассказали в свердловском ГУФСИН.