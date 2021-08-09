Общество

В уральской колонии заключённые создали мрачных деревянных друзей нововоронежской Алёнки

09.08.2021 12:51
В уральской колонии заключённые создали мрачных деревянных друзей нововоронежской Алёнки

В исправительной колонии № 19 в Тавде заключённые изготовили несколько деревянных ростовых фигур, которые вполне могли бы составить компанию скандальной скульптуре Алёнка в Нововоронеже. 

Так же, как и Алёнка, тавдинские суровые фигуры напоминают героев русских сказок. По данным пресс-службы регионального ГУФСИН, они созданы в технике резьба по дереву. Изготовленные композиции учреждение продаёт на выставках-ярмарках в Екатеринбурге и Тавде, отметили в ведомстве.

«Каждая фигура изготавливалась при помощи простых и доступных инструментов: топора, пилы и плотницкой стамески. Искусство резьбы по дереву известно с давних времен и сейчас снова становится популярным», — рассказали в свердловском ГУФСИН.

Фото: 
ГУФСИН по Свердловской области
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