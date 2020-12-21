Под Воронежем предложили снести памятник Алёнке, установленный три дня назад

В Нововоронеже могут снести памятник Алёнке, который был открыт в минувшую пятницу, но уже успел напугать местных жителей, пишет ТАСС.

Глава Нововоронежа Владимир Лещенко отметил, что инициативная группа, участвующая в создании и монтаже арт-объекта, должна решить его дальнейшую судьбу.

«Начнём с того, что бюджетные средства в создании этого арт-объекта не использовались. Организацией и установкой памятника полностью занималась инициативная группа. Мы им уже сообщили, что после открытия памятника вылилось много негатива, поэтому инициативная группа будет собираться и принимать решение, что с этим делать. Если будет принято решение о сносе, то мы снесём памятник — и всё, а на его место поставим памятную табличку», — сказал Лещенко.

По его словам, над созданием образа работал профессиональный воронежский художник, а сам арт-объект был выкован из металла.

«Да, фигура девушки кажется немного грузной и громоздкой, а взгляд — тяжёлым, но это лишь потому, что работать с металлом сложно», — объяснил глава города.

Он уточнил, что дорабатывать памятник «однозначно не планируется», хотя несколько местных жителей уже выступили с такой инициативой.

Памятник Алёнке был создан к 250-летию нововоронежского села Новая Алёновка, торжественное открытие монумента состоялось 18 декабря. По легенде, 250 лет назад Алёнка искала земли для переселения, она нашла красивое место на берегу ручья, где было основано село. Девушку вскоре убил разбойник, а село было названо в часть героини Алёновкой, сейчас на его месте находится город Нововоронеж.

Интернет-пользователи живо отреагировали на необычный вид памятника. Части зрителей арт-объект показался неэстетичным, других он откровенно напугал. Однако некоторые предположили, что теперь в город хлынет поток туристов на Новый год, чтобы «посмотреть на произведение искусства».