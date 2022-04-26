В Ульяновской области 26-летний псих убил соседа, а потом в детском саду застрелил двух спящих малышей и пытавшуюся защитить их воспитательницу

26 апреля в посёлке Вешкайма Ульяновской области 26-летний Руслан Ахтямов устроил стрельбу в детском саду «Рябинка». В результате инцидента погибли двое детей и нянечка детского сада. Сам злоумышленник после этого свёл счёты с жизнью. Орудие убийства принадлежало соседу убийцы, чьё тело было найдено на свалке вскоре после стрельбы, сообщает Telegram-канал Baza.

Ахтямов завладел огнестрельным оружием ИЖ-27, принадлежавшим его соседу Александру Дронину. Предполагается, что злоумышленник убил своего соседа и забрал оружие, после чего направился в детский садик. Преступник смог свободно проникнуть на территорию детского сада во время тихого часа. На крыльце учреждения он встретил нянечку Елену Карпову и открыл по ней огонь, ранив женщину в руку. Женщина попыталась укрыться в здании и предупредить сотрудников детского сада. Пострадавшая смогла спрятаться, а Ахтямов по пути встретил и застрелил воспитательницу Ольгу Митрофанову. После он открыл огонь по детям. Убив пятилетнего мальчика и шестилетнюю девочку, Ахтямов покончил с собой. Раненная в ходе стрельбы женщина была госпитализирована.

«Пострадавшая находится в приёмном покое районной больницы с переломом обеих костей предплечья, огнестрельным (дробь) ранением правого плеча. Состояние стабильное. Готовится к переводу на уровень областной больницы», — написала в своём Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

На место трагедии выехали первый вице-губернатор Ульяновской области Игорь Эдель и вице-губернатор Александр Коробко, а также министр просвещения и воспитания Ульяновской области Наталья Семёнова, министр демографической политики и соцблагополучия региона Анна Тверскова.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства. На месте трагедии работают следователи и криминалисты, выясняя мотивы и обстоятельства преступления. С 2013 года Руслан Ахтямов состоял на учёте в психбольнице, сообщает Telegram-канал Shot.