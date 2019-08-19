В Ульяновской области 16-летний подросток убил семью из пяти человек и покончил с собой (ВИДЕО)

Подросток из села Патрикеево в Ульяновской области убил членов своей семьи, а после покончил с собой, пишет «Интерфакс».

По данным следствия, тела троих взрослых 66, 69 и 42 лет, а также двух детей 4 лет были найдены в доме около 11 утра. Впоследствии возле вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, было обнаружено тело 16-летнего молодого человека. У всех погибших обнаружили колото-рубленные раны.

По данным прокуратуры, юноша оставил предсмертную записку, согласно которой намеревался совершить суицид, но «чтобы не расстраивать родственников, решил забрать их с собой».

В прокуратуре уточнили, что подросток не состоял на учёте у врачей, был отличником и участником олимпиад, в том числе — конкурса «Умницы и умники».

«Семья была абсолютно благополучной, на учёте не стояла. Предпосылок для совершения убийства не было», — заявили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего).