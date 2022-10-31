В Ульяновске за мошенничество задержан житель Нижнего Тагила

В одну из дежурных частей МВД России города Ульяновска с заявлениями о мошенничестве обратились трое местных жителей. Они лишились 42 тысяч рублей после того, как воспользовались услугами «специалиста по ремонту бытовой техники». В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 21-летний тагильчанин, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области.

«Мастер» проделывал ряд манипуляций и заверял, что техника теперь исправна, после чего забирал деньги за якобы оказанную услугу. Либо сообщал своим жертвам о необходимости приобретения запчастей, получал денежные средства для их приобретения, после чего не возвращался и на звонки обманутых не отвечал.

Подозреваемым в совершении преступления оказался неработающий житель Нижнего Тагила 2001 года рождения. Со слов задержанного, в Ульяновск он приехал целенаправленно для совершения противоправных действий. Следственным отделом ОМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска возбуждены три уголовных дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении тагильчанина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений.