В Улан-Удэ женщины поклялись не рожать, чтобы не беспокоить чиновников (ВИДЕО)

Мамы из Улан-Удэ, детям которых не досталось мест в городских детских садах, поклялись больше не рожать и записали видеообращение к чиновникам местного управления образования, пишет издание Readovka.news.

В обращении женщины обещают «не рожать детей с января по май, чтобы не создавать занятому комитету по образованию дополнительных хлопот» и «не требовать строительства новых садов, чтобы было место для новых торговых центров и многоэтажек».

По словам чиновников, дети старше трёх лет остались без мест в садах в столице Бурятии «из-за сбоя в системе электронной очереди». Новая система учёта, по предварительным данным, заработает в сентябре. Однако из-за того, что молодые мамы должны выходить из декретного отпуска, места в садах им необходимы уже сейчас.