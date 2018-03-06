В Улан-Удэ при взрыве гранаты в квартире погиб мужчина

Мужчина подорвал гранату в жилом доме в Улан-Удэ, в результате взрыва один человек погиб, ещё один получил ранения, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Бурятии.

По информации ведомства, инцидент произошёл около четырёх часов утра 6 марта в квартире одного из малоэтажных домов по улице Чертенкова в Улан-Удэ. На месте взрыва было обнаружено тело 38-летнего мужчины, госпитализирован 43-летний пострадавший. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что взрыв произошёл в квартире, где проживает женщина с тремя малолетними детьми. В ночь на 6 марта она распивала спиртные напитки с подругой, под утро к ней в гости пришли два знакомых местных жителя, один из которых подорвал гранату. Следствие устанавливает все обстоятельства ЧП.