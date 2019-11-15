В Улан-Удэ чиновницу уволили из-за нелегального игорного клуба в спорткомплексе

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков снял с должности председателя комитета по имуществу города Анастасию Кузовлёву из-за информации в СМИ об организации нелегального игрового клуба в городском культурно-спортивном комплексе на проспекте Строителей, пишет «Интерфакс».

Также мэр уволил директора этого учреждения Юрия Хастаева, вместо него назначен зампред комитета по социальной и молодёжной политике Юрий Сибиряков. По факту организации игрового клуба мэр распорядился устроить проверку.

«Будем менять подход к распоряжению коммерческими площадями, КСК должен стать настоящим спортивным комплексом, где будут проходить соревнования, работать секции для детей и взрослых», — пообещал Шутенков.

Анастасия Кузовлёва руководила комитетом по управлению имуществом и землепользованию с 2014 года.