В УФСБ по Свердловской области назначен новый начальник

Начальником УФСБ по Свердловской области назначен генерал-майор Алексей Зиновьев. До этого он занимал аналогичную должность в Тульской области.

«Указ о назначении подписан. Зиновьев должен вступить в должность руководителя со дня на день», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

Алексей Зиновьев родился в Курганской области, прошёл путь от оперуполномоченного УФСБ России по Курганской области до начальника подразделения Центрального аппарата ФСБ России.

По данным издания, действующий начальник УФСБ по Свердловской области, генерал-лейтенант Александр Вяткин переходит на работу в подразделение ГК Росатом в Москве.