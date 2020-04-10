В Уфе ритуальная служба из-за коронавируса начнёт вести онлайн-трансляции с похорон

В Уфе ритуальная служба будет проводить онлайн-трансляции с похорон из-за карантина по коронавирусной инфекции, со ссылкой на руководителя «УфаРитуала» Галину Рублёву пишет Znak.com.

«У нас появилась техническая возможность проведения онлайн-трансляции. Само прощание проходит на кладбище, а ссылка на прямую трансляцию с похорон отправляется всем, кто не смог приехать», — написала Рублёва.

В разговоре с изданием «Подъём» Рублёва заявила, что услугу будут оказывать бесплатно всем клиентам, заказывающим у них проведение похорон.

«Использовать будем по желанию клиента Skype, Zoom или самый простой WhatsApp. Мы сделаем группу из тех, кто не смог поехать на похороны, и по видеосвязи будем транслировать. […] В такой ситуации в стране и мире мы решили в качестве благотворительности оказывать эту услугу и услугу по увозу в морг», — сказала Рублёва.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин принял решение закрыть кладбища для посещения из-за пандемии коронавируса. До окончания режима повышенной готовности кладбища будут открыты только для тех, кто оформляет услуги по погребению и участвует в похоронах умершего.

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