В Уфе пять человек погибли в канализационном колодце, пытаясь спасти шестого

Пять человек погибли в колодце канализационной системы в Уфе, предположительно, от отравления газом, со ссылкой на пресс-службу мэрии города пишет «Интерфакс». Ещё один человек госпитализирован.

«По предварительной информации, сотрудник ресторанного комплекса, производя работы на территории объекта, упал в колодец, который является частью канализационной системы ресторана. На помощь к нему поспешили другие сотрудники ресторанного комплекса, которые спустились в колодец. К сожалению, спасти удалось лишь одного из сотрудников. Пятерым из них не удалось помочь — они погибли», — сказал сотрудник пресс-службы городской администрации.

По его словам, предположительно, в колодце скопился «неустановленный газ, непригодный для дыхания», в результате чего сотрудники комплекса потеряли сознание. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. При администрации будет создана специальная комиссия для расследования трагедии.