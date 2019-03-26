В Уфе коллекторы пробили топором лобовое стекло автомобиля должника и повесили на него похоронный венок

26.03.2019 13:45
Уфимские полицейские проводят проверку по заявлению автовладельца, машину которого испортили коллекторы, со ссылкой на пресс-службу МВД Башкирии пишет РИА Новости.
По данным ведомства, в полицию поступило сообщение от уфимца, задолжавшего микрофинансовой организации.
«Он сообщает, что коллекторы разбили стекло автомобиля топором и на него повесили похоронный венок. Полиция начала проверку, по результатам будет принято процессуальное решение», — рассказали в полиции.
Фото: соцсети