Происшествия

В Уфе коллекторы пробили топором лобовое стекло автомобиля должника и повесили на него похоронный венок

26.03.2019 13:45
В Уфе коллекторы пробили топором лобовое стекло автомобиля должника и повесили на него похоронный венок

Уфимские полицейские проводят проверку по заявлению автовладельца, машину которого испортили коллекторы, со ссылкой на пресс-службу МВД Башкирии пишет РИА Новости.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение от уфимца, задолжавшего микрофинансовой организации.

«Он сообщает, что коллекторы разбили стекло автомобиля топором и на него повесили похоронный венок. Полиция начала проверку, по результатам будет принято процессуальное решение», рассказали в полиции.

Фото: соцсети
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