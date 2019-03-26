В Уфе коллекторы пробили топором лобовое стекло автомобиля должника и повесили на него похоронный венок

Уфимские полицейские проводят проверку по заявлению автовладельца, машину которого испортили коллекторы, со ссылкой на пресс-службу МВД Башкирии пишет РИА Новости.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение от уфимца, задолжавшего микрофинансовой организации.