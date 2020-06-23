В Уфе депутат-единоросс подал на местных жителей в суд за то, что его назвали «единороссом»

Муниципальный депутат Уфы Андрей Носков подал в суд иски о защите чести и достоинства к местным жительницам Гульнаре Зареевой и Алле Яковлевой, а также к координатору местного штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой из-за ролика, в котором его назвали «единороссом», пишет «Коммерсантъ». Носков требует взыскать с ответчиков 200 тысяч рублей.

Первый иск депутат подал 8 июня к жительнице аварийного дома на улице Руставели, 5 Алле Яковлевой и координатору уфимского штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой. Второе заявление 11 июня направлено к Чанышевой, а также другой жительнице этого дома Гульнаре Зареевой. Предварительное слушание по первому иску назначено на 30 июня, второй пока оставлен без движения. Депутат требует признать не соответствующими действительности сведения, опубликованные в видеоролике штаба Алексея Навального под названием «Депутат Носков: рушу, что хочу», а также текстовые подводки к этому материалу, размещённые на страницах штаба в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. Сами материалы он требует удалить и намерен получить по 100 тысяч рублей компенсации за каждый из двух роликов. Носков при этом заявляет, что в целом вред деловой репутации оценивает в 10 млн рублей, но взыскать за «моральные страдания, вызванные негативной информацией», решил меньше.

Протест местных жителей заключается в том, что компания Носкова собирается строить новый 34-этажный дом в 10 метрах от девятиэтажки, которая уже много лет находится в аварийном состоянии — по стене с 1-го по 9-й этаж проходит трещина, рассказывают местные жители. Они опасаются, что из-за стройки по соседству ситуация может закончиться катастрофой. Жители двора сначала пытались преградить выезд техники на строительную площадку, затем объявили голодовку.

В первом видеоролике штаба Навального жительница дома на Руставели Алла Яковлева говорит о том, что общественные слушания по проекту застройки квартала прошли с нарушением законодательства: в частности, в них участвовали жильцы, которые уже не зарегистрированы в окрестных домах. Голос Лилии Чанышевой резюмирует, что все точечные застройки в Уфе происходят из-за слаженных действий мэрии и застройщиков.

«Лицемерию единоросса нет предела», — отмечает голос за кадром.

Во втором ролике сообщается о голодовке жильцов.

«Это какое должно быть отношение и ненависть к своим соотечественникам, чтобы делать такое?» — спрашивает в нём председатель совета МКД Гульнара Зареева.

Андрей Носков в комментарии «Коммерсанту» заявил, что подал иск в том числе потому, что не является депутатом горсовета от «Единой России», как и его деловой партнёр Олег Филиппов: Носков избрался в совет как самовыдвиженец, Филиппов — от партии «Патриоты России». При этом членство в партии он не отрицает, однако замечает, что «то, что я член партии, это моё личное дело».