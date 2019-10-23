В Уфе будут судить банду бывших полицейских, отбиравших автомобили задержанных

В Уфе пятеро бывших сотрудников полиции и двое гражданских лиц создали преступное сообщество, которое занималось мошенничествами и вымогательствами. В частности, они отобрали автомобиль у задержанных, угрожая подбросить им наркотики.

Как рассказали в региональном управлении СК, в 2017 году двое заместителей начальника райотдела полиции Уфы продали за 500 тысяч рублей автомобиль Toyota Land Cruiser, изъятый в рамках расследования уголовного дела.

В 2018 году один из них, будучи уже бывшим сотрудником МВД, скооперировался ещё с тремя бывшими полицейскими и двумя гражданскими лицами. Мужчины инсценировали задержание двоих уфимцев и потребовали с них 300 тысяч рублей, чтобы замять дело. Они пригрозили, что если те не согласятся на сделку, то у них обнаружат наркотики и их привлекут к уголовной ответственности. В качестве залога у одного из «задержанных» отобрали внедорожник Mitsubishi Outlander.

Позже потерпевший обратился в управление по контролю за оборотом наркотиков республиканского управления МВД. В итоге злоумышленников задержали с поличным после получения части откупа.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Экс-полицейским и их подельникам предъявлены обвинения по четырём статьям УК РФ. Дело передано в суд.