В Тыве пенсионерка заказала убийство восьмилетней девочки ради наследства

В Тыве предъявлено обвинение местной 61-летней жительнице Кызыла, которая наняла киллера для убийства восьмилетней девочки ради получения двух квартир, сообщает региональное следственное управление СК России.

По версии следствия, женщина задумала убийство дочери своего покойного мужа от другой женщины; девочка является наследницей двух квартир. Обвиняемая нашла исполнителя убийства, пообещав ему награду в размере 180 тысяч рублей. Позже она передала исполнителю задаток — 10 тысяч рублей, а также снабдила его информацией о девочке: где та проживает и учится. После этого она передала наёмнику электрошокер, предложив использовать его для совершения преступления.

«Запланированное женщиной убийство малолетней по найму не было доведено до конца по независящим от её воли обстоятельствам, так как её преступные действия были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ и МВД по республике в рамках оперативно-разыскных мероприятий», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по части 1 статьи 30, пунктам «в», «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Приготовление к совершению убийства малолетнего по найму»). Сейчас женщина находится под стражей, следователи работают над сбором доказательной базы.