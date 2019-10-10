В Тюменской области учителя ОБЖ уволили после конфликта с учениками (ВИДЕО)

В селе Боровское Тюменской области педагог был уволен после конфликта с учениками девятого класса. Как пишет ТАСС, мужчина нецензурно выражался в адрес подростков и применял к ним физическую силу. Об этом стало известно после того, как видеозапись перепалки была опубликована в социальных сетях.

«Видео правдивое, инцидент произошёл в средней образовательной школе посёлка Боровский на уроке ОБЖ. Представители местной администрации и органов управления образования Тюменского района уже принесли свои извинения родителям пострадавших детей. С детьми работают психологи. Сам педагог уже уволен», — заявил уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов.

Как рассказал детский омбудсмен, это первое место работы молодого педагога после выпуска из вуза. У учителя не было нареканий со стороны руководства и коллег. Они охарактеризовали мужчину как ответственного и коммуникабельного педагога, который умел выстроить хорошие отношения с детьми. По их словам, инцидент произошёл, поскольку молодой учитель не выдержал сильной психологической нагрузки.

«Насколько известно, педагог не применил насилия к ученикам. Всё ограничилось дёрганием их за руки и плечи и толканием. Плюс нецензурная лексика. Однако даже в состоянии аффекта для педагога такое поведение недопустимо», — считает Степанов.

Сами старшеклассники заявили, что были уверены, что данная перепалка с учителем и размещение видеозаписи в соцсетях не приведёт к его увольнению.