В Тюменской области на трассе насмерть сбили медика, который возвращался пешком к пациенту

Под Тюменью автомобиль насмерть сбил фельдшера Нижнетавдинской больницы Каира Кожахметова. Мужчина отправился в соседнее село пешком, потому что забыл у пациента пульсометр.

Трагедия произошла 18 декабря на 53-м километре трассы Тюмень — Нижняя Тавда. Как рассказывают коллеги и родственники мужчины, Каир шёл в деревню, которая находится в 20 километрах от районного центра. Фельдшер, вернувшись с выезда, обнаружил, что забыл у больного пульсометр. Об этом он сообщил старшей медсестре, а после руководство обвинило Кожахметова, добавив, что деньги за аппарат вычтут из его зарплаты, сообщает 72.ru.

«Каир работал в этой поликлинике всего год. Руководство его всячески эксплуатировало, посылало в разные сёла работать. В тот день он признался старшей медсестре, что забыл у пациента аппарат, которым измеряют пульс. Его отчитали и сказали немедленно возвращать, иначе вычтут стоимость аппарата из его зарплаты: “Как хочешь, так и иди!” И он пошёл, — рассказывает его коллега. — Мы говорили ему, чтобы он не расстраивался, что купим в аптечном пункте новый. Но он уже был сильно расстроен после разговора с начальством. Над ним часто издевались, пользуясь тем, что он просто хороший и ответственный человек».

По словам медика, которая работала вместе с Каиром, у них в поликлинике часто проходят планёрки на повышенных тонах. Кроме того, она сообщила, что руководство больницы не оказало никакой помощи семье погибшего, ссылаясь на то, что он умер в нерабочее время. Сейчас жители села собирают деньги на похороны Каира.

«К сожалению, действительно, трагически погиб наш коллега. Руководство ОБ № 15 искренне выражает соболезнования родным. Однако произошедшее не связано с профессиональной деятельностью и произошло вне рабочего времени», — прокомментировали журналисту 72.ru в департаменте здравоохранения.

В полиции же добавили, что по факту аварии сейчас проводится проверка. По её результатам правоохранительные органы примут процессуальное решение.