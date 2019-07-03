В Тюмени трое кавказцев открыли огонь в торговом центре и скрылись на иномарках

Трое мужчин, устроили стрельбу в торговом центре «Кристалл» в Тюмени, и скрылись с места происшествия. Сейчас их ищут полицейские. По информации 72.RU, в городе объявлен план «Перехват».

В ведомстве рассказали, что сообщение поступило в 14:49. Спецслужбы эвакуировали всех сотрудников и посетителей из помещения. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы. Горожане, которые находились в торговом центре, когда прозвучал сигнал тревоги, рассказали, как проходила эвакуация.

«Были мощные хлопки, три-четыре подряд. Продавцы мгновенно закрыли магазины. Кто был на втором этаже в районе туалета — побежали туда. Люди кричали, что надо бежать, мы и побежали. Эвакуацию объявили только тогда, когда людей в ТРЦ почти не осталось. До этого играла музыка, было не ясно, что что-то произошло», — рассказывает Анна Видякина.

На видео с камер наружного наблюдения видно, как из торгового центра выходят несколько мужчин, и судя по кадрам, у одного из них действительно было в руках оружие, напоминающее ружьё или автомат.

«Произошел конфликт между мужчинами кавказской национальности, прозвучали выстрелы из пневматического оружия. По предварительным данным, у одного из участников конфликта также был нож. После этого четыре человека покинули здание ТРЦ и уехали на машине»,— рассказал начальник регионального УМВД Юрий Алтынов.

По его словам, сейчас в городе объявлен план “Перехват”. Личности участников конфликта установлены, это три мужчины кавказской внешности. В ориентировке также написано, что подозреваемые скрылись на двух тонированных иномарках: черном Range Rover и белом Mercedes.