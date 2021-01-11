В Тюмени отправили в СИЗО хозяйку нелегального дома престарелых, где сгорели 7 человек

Центральный районный суд Тюмени постановил направить в следственный изолятор на два месяца хозяйку самовольного дома престарелых, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

По версии следствия, 9 января в пожаре в её коттедже в посёлке Боровском, который женщина использовала как дом престарелых, погибли семеро пожилых людей, которые не смогли самостоятельно выбраться и умерли от отравления окисью углерода. Хозяйка дома за деньги ухаживала за престарелыми людьми, которые находились у неё по устному договору с их родственниками. Позже был опубликован список погибших, среди которых есть как пенсионеры, так и люди до 60 лет.

Следователи тюменского областного управления СКР, криминалисты Главного управления криминалистики СКР с дислокацией в Екатеринбурге на следующий день после пожара ещё раз обследовали место происшествия.

«Экспертом Приволжского филиала Судебно-экспертного центра СК России изучен предполагаемый очаг пожара — баня обвиняемой. По результатам проведения пожарно-технической экспертизы будут сделаны выводы об источнике и причине пожара», — говорится в сообщении ведомства.

53-летней женщине предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ), а также в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ).