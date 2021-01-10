В Тюмени задержана хозяйка частного пансионата для пожилых людей, в котором при пожаре погибло семь человек (ВИДЕО)

Следственным комитетом по Тюменской области возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» в отношении хозяйки частного пансионата для пожилых людей, в котором при пожаре погибло семь постояльцев, один человек госпитализирован. Трагедия произошла в ночь на 9 января.

Огонь вспыхнул на территории частного подворья в посёлке Боровский. По данным МЧС, возгорание произошло в бане, а затем распространилось на другие постройки. Как выяснилось, дом был приспособлен под частный пансион для пожилых людей незаконно. Его хозяйке удалось выбраться из огня невредимой, а четверо мужчин и трое женщин погибли. Одной из причин пожара называют неосторожное обращение с огнём.

Кроме того, произошедшие события следствием дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».