В Тюмени курсант военного училища умер от менингита, ещё 21 человек госпитализирован

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища умер от менингита, после этого ещё 21 учащегося госпитализировали, со ссылкой на пресс-службу областного департамента здравоохранения пишет «Интерфакс».

В департаменте уточнили, что 18-летний курсант попал в больницу 8 ноября, его состояние на момент поступления в лечебное учреждение было крайне тяжёлым, через несколько часов он умер. После его смерти 21 курсанта училища госпитализировали в инфекционное отделение. Как уточнили в департаменте здравоохранения, у них разные диагнозы — ОРВИ и ангина.

Baza пишет, что курсанты неоднократно жаловались командованию на ухудшение здоровья, однако там ничего не предпринимали, «рекомендовали помалкивать и не раздувать из мухи слона».

Источник ТАСС сообщил, что после инцидента в училище прибыла специальная комиссия Минобороны для расследования.