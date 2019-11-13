В Тюмени двух врачей осудили за смерть пациентки из Новоуральска

В Тюмени за смерть после операции пациентки из Свердловской области осудили экс-заведующего гинекологическим отделением Областной клинической больницы № 1 заслуженного врача России Александра Горохова и хирурга Олега Ефремова, пишет 72.ru.

Летом 2017 года после лапароскопической операции по удалению кисты яичников и разведению спаек у них от перитонита умерла 28-летняя пациентка из Новоуральска Мария Козлова. Согласно материалам уголовного дела, врачи вовремя не диагностировали начавшийся у неё перитонит.