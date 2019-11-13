В Тюмени двух врачей осудили за смерть пациентки из Новоуральска

В Тюмени за смерть после операции пациентки из Свердловской области осудили экс-заведующего гинекологическим отделением Областной клинической больницы № 1 заслуженного врача России Александра Горохова и хирурга Олега Ефремова, пишет 72.ru.
Летом 2017 года после лапароскопической операции по удалению кисты яичников и разведению спаек у них от перитонита умерла 28-летняя пациентка из Новоуральска Мария Козлова. Согласно материалам уголовного дела, врачи вовремя не диагностировали начавшийся у неё перитонит.
«Признать Александра Горохова виновным в причинении смерти по неосторожности Марии Козловой, назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года и на два года запретить заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью. Освободить от наказания в связи с истечением сроков давности. Олега Ефремова признать виновным в халатности, повлекшей смерть Марии Козловой, и назначить наказание в виде условного лишения свободы сроком на два с половиной года, на два года запретить ему заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью», — постановил судья.