В Тверской области отменили «малышковый парад» 9 мая

В Лихославле районная администрация отменила запланированный на 9 мая «малышковый парад», в котором должны были принять участие более 100 детей из детских садов города, пишет «Коммерсантъ».

«Малышковый парад 9 мая мы проводить не будем, всё. Поступили рекомендации Роспотребнадзора — сказали дождаться улучшения эпидемиологической ситуации. Поэтому посмотрим, может, это в День района в июне где-то сделаем. То есть 9 мая его не будет», — заявили в администрации Лихославльского района.

Заведующая отделом образования администрации Лихославльского района Татьяна Сысоева сообщила, что такой парад планировали провести ещё в 2020 году в честь 75-й годовщины Победы, но его пришлось перенести из-за пандемии. Она также отметила, что в мероприятии должны были принять участие дети от 5 до 7 лет.