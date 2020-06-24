В Твери сотрудники ОМОНа избили мужчину, попросившего у них насос для велосипеда

В Твери бойцы ОМОНа избили 52-летнего Николая Гордиенко, который попросил у них насос для велосипеда, со ссылкой на адвоката пострадавшего Данилу Ткаченко пишет «Медиазона».

По его словам, вечером 19 июня Николай вместе с супругой Маргаритой собирался на велосипедах добраться до знакомых, но недалеко от дома заметил, что у велосипеда жены спущено колесо. Спросив насос у водителей двух автомобилей, Гордиенко обратился к мужчинам в белой «Газели» без опознавательных знаков, предположив, что это ремонтная бригада. Подойдя к машине, мужчина спросил насос для велосипеда и, получив неточный ответ, попросил его ещё раз. После повторного вопроса из автомобиля выскочил молодой человек в тёмной одежде, схватил велосипед мужчины за руль и стал оттаскивать со словами «чё ты сюда подъехал». Потеряв равновесие, мужчина стал падать и ухватился за рукав молодого человека.

После этого, по словам супруги пострадавшего, молодой человек сбил Николая с ног и начал бить, к нему присоединилось ещё несколько мужчин из «Газели», после избиения на него надели наручники, которые сняли только после приезда скорой помощи. Часть конфликта попала на видео, которое дочь пострадавшего выложила в YouTube (из-за содержащихся в нём нецензурных выражений мы не можем опубликовать видео). По словам адвоката, у мужчины диагностировали двусторонний перелом челюсти, перелом ребра, а также под вопросом ушиб головного мозга.

«В ожидании скорой помощи выяснилось, что молодые люди в "Газели" — сотрудники тверского ОМОНа. Насколько мне известно, в отношении него (Николая) уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318-й (применение насилие в отношении представителя власти). Сотрудники написали в тот же день, что это Николай в отношении них применял физическую силу», — рассказал адвокат.

Постановления о возбуждении уголовного дела на руках у адвоката пока нет — по его информации, на домашний адрес Гордиенко направлено уведомление о возбуждении дела. Николай и его жена подали заявление в Следственный комитет в отношении сотрудников ОМОНа, с которыми произошёл конфликт, по нему началась доследственная проверка.

В управлении Нацгвардии по Тверской области сообщили «Медиазоне», что «люди в униформе, фигурирующие в опубликованном видеоролике, не имеют отношения ни к одному из спецподразделений». Ведомство попросило удалить из новости упоминание Нацгвардии и сотрудников «тверского ОМОНа».