В Туркменистане начались задержания за слухи о смерти президента

Силовики Туркменистана проводят операцию по выявлению и задержанию причастных к распространению слухов о смерти или плохом самочувствии президента Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает издание «Хроники Туркменистана».

По данным СМИ, с 25 июля правоохранители и спецслужбы перешли на «усиленный вариант несения службы», в рамках которого в Ашхабаде и других регионах страны прошли первые аресты.

Задержанным предъявлены обвинения в распространении информации, способствующей дестабилизации обстановки в стране. Точное количество и имена задержанных не уточняются, известно, что три человека задержаны на востоке Туркмении: речь идёт о сотруднике Лебапского отделения «Туркментелекома», работнике водного хозяйства и женщине, которая работает в местной системе ЖКХ.

Одновременно власти страны активизировали пропагандистскую работу. К проправительственным сайтам, которые в резкой форме критикуют распространителей «фейковых провокаций», присоединились популярные туркменские музыканты — через свои аккаунты в социальных сетях они призывают своих поклонников не верить слухам и проклинают «предателей родины».

Информация о возможной смерти второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова стала активно распространяться 21 июля, в том числе в России. К этому моменту Бердымухамедов уже две недели не появлялся на публике. Посольство Туркменистана в РФ назвало эти предположения «абсолютной ложью». 25 июля президент впервые появился перед телекамерами на обсуждении новых градостроительных проектов в столице. Кроме того, пресс-служба главы республики сообщила, что в тот день Бердымухамедов по телефону поздравил с днём рождения своего коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиёева.