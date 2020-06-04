В Туринске врачам выдали стимулирующие выплаты только после вмешательства прокуратуры

В городе Туринске медикам заплатили стимулирующие деньги за риск в работе с коронавирусными больными только после вмешательства надзорного ведомства, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Проверка показала, что, несмотря на введённые правительством Российской Федерации меры поддержки, двое медицинских работников Туринской центральной районной больницы не получили положенные им выплаты стимулирующего характера из федерального бюджета за апрель», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Прокуратурой установлено, что в апреле участковый педиатр и фельдшер Ленского ФАП Туринской ЦРБ вели приём и осмотр, делали забор материалов для анализа у пациентов, у которых в последующем был подтверждён коронавирус. Прокуратура Туринского района внесла представление в адрес исполняющего обязанности главного врача Туринской ЦРБ с требованием заплатить людям деньги, только после этого медики получили положенные выплаты.