В Тульской области стажёра ДПС подозревают в убийстве человека на «стрелке»

В Тульской области СК возбудил дело по статье 105 УК РФ («Убийство») в отношении стажёра ДПС Станислава Волошина, пишет РИА Новости.

Согласно материалам следствия, 10 ноября на окраине города Алексина около 20 человек собрались на заброшенной АЗС, чтобы «поговорить». С одной стороны приехали 23-летний Роман Волошин и его 28-летний брат Станислав, стажёр ДПС, с другой стороны — около 15 местных спортсменов. Встреча переросла в драку, кто-то открыл огонь из травматического пистолета. Станислав Волошин, по версии следствия, принес на разборки ружьё. После начала стрельбы он несколько раз выстрелил в воздух, но потом выпустил две пули в толпу. Первая ранила одного из участников конфликта (сейчас он в больнице), вторая попала в сердце 31-летнему Михаилу Чернову. Молодой человек умер в машине скорой помощи.

После инцидента Станислав Волошин сам пришёл в полицию. Он настаивает на том, что стрелял из «Сайги», убегая от толпы, при этом получил несколько пуль из травматического пистолета. Друзья погибшего считают, что Волошин, желая отомстить за избитого брата, сразу открыл прицельный огонь, без предупреждения.

Пока Волошин проходит по делу в статусе подозреваемого, но скоро ему могут предъявить обвинение.

По данным полиции, во время перестрелки стажёр находился не при исполнении. Однако в отделе проводится служебная проверка. Отмечается, что Станислав Волошин служит в полиции несколько месяцев, с предыдущих мест работы имеет только положительные характеристики. В мае 2017 года он, работая в МЧС, спас полуторагодовалого ребёнка: девочка выпала из окна пятого этажа, но чудом зацепилась за карниз. Приехав на вызов и поднявшись по автолестнице, Волошин аккуратно спустил ребёнка вниз.