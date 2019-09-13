В Тульской области правоохранители дважды избили адвоката (ВИДЕО)

Адвоката Дмитрия Сотникова, накануне жёстко задержанного приставами в здании Новомосковского городского суда Тульской области по распоряжению судьи Любови Соловьёвой, повторно избили в отделении Следственного комитета, со ссылкой на специалиста-эксперта фонда «В защиту прав заключённых» Олега Дубровкина пишет «МБХ медиа».

Дмитрий Сотников накануне приехал на заседание Новомосковского городского суда Тульской области, чтобы представлять интересы Эдуарда Долгинцева, обвиняемого в распространении наркотиков. Судья Любовь Соловьёва приказала приставам вывести Сотникова за дверь, несмотря на наличие у него адвокатского ордера. Судя по видео, опубликованному правозащитницей Ириной Яценко, приставы жёстко положили адвоката лицом в пол и надели ему наручники.

«В нарушение Уголовно-процессуального кодекса судья Любовь Ивановна Соловьёва не допустила в дело Сотникова, несмотря на предъявленный адвокатский ордер. На его возражения позвала приставов и приказала выставить Сотникова за дверь», — рассказала правозащитница.

После инцидента в суде Сотникова доставили в травмпункт. Дубровкин сообщил «МБХ медиа», что адвоката осмотрели сотрудники травмпунка и зафиксировали телесные повреждения.

«У него травма лица — синяк. У него ушиб уха, ушиб плеча. Его тошнит, но говорят, черепно-мозговой [травмы] нет», — заявил Дубровкин.

Позже адвоката доставили в Следственный комитет. Когда Сотникова отпускали из СК, ему пытались вручить повестки на допрос.

«Он говорит: "А зачем мне на допрос, у меня что, есть статус какой-то?" Дмитрий начал выходить, сотрудники СК начали заталкивать его обратно. Его адвокат [Светлана Заводцова] хотела видеосъёмку вести, а они начали отнимать у неё телефон и отталкивать», — объяснил Дубровкин.

Он добавил, что когда всё-таки Сотников в сопровождении своего адвоката покинул здание СК, то Заводцовой стали звонить следователи и пытаться договориться, что инцидента не было. После чего пострадавший повторно отправился снимать побои в травмпункт — у него опухли рука и палец. Пресс-служба Новомосковского городского суда, местный отдел СК и представители других ведомств информацию пока не прокомментировали.