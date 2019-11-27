В Тульской области подконтрольный «Ростеху» завод будет продавать «губернаторскую» водку

В январе 2020 года в Тульской области начнутся продажи водки «Дюминка», названной в честь губернатора региона Алексея Дюмина, со ссылкой на источник в областном правительстве пишут «Открытые медиа».

На этикетке будет изображён портрет Дюмина и слоган «Водка оружейной столицы», водку будет выпускать тульский «Первый купажный завод», который контролирует входящий в состав «Ростеха» завод. «Тульские новости» сообщают, что пока алкоголь выпустят в ограниченном количестве в качестве сувенирной продукции к Новому году, о серийном производстве речи не идёт. Однако «Открытые медиа» утверждают, что с начала 2020 года водка появится в продаже в Тульской области и Москве.

Алексей Дюмин стал губернатором Тульской области в 2016 году, до этого он был замминистра обороны России, а также служил в подразделении Федеральной службы охраны (ФСО), отвечавшем за безопасность президента. В 2014 году Дюмин стал главой Сил спецопераций России, которые сыграли одну из ключевых ролей в присоединении Крыма к России. «Коммерсантъ» сообщал, что Дюмин разработал и провёл операцию по эвакуации в Россию Виктора Януковича, сам он отрицал участие в этом.