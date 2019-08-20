В Тульской области мужчина намеренно сбил троих спортсменов-паралимпийцев

В Алексине Тульской области 19 августа мужчина намеренно сбил троих инвалидов-колясочников. Все пострадавшие — члены паралимпийской сборной России по бочча (вид спорта для игроков с поражением ЦНС и травм позвоночника, игра с мячом на точность). Одной из жертв ДТП потребовалась госпитализация.

Как пишет телеграм-канал Mash, спортсмены приехали в Алексин на сборы. Во время вечерней прогулки по городу на них наехал мужчина на Chevrolet Lanos. Травмы получили 21-летняя Диана Цыплина из Краснодара, 32-летний Александр Легостаев из Перми и 25-летний Сергей Сафин из Саратова.

По словам паралимпийцев, в момент ДТП они стояли на обочине, водитель притормозил, когда проезжал мимо, а затем вывернул руль и въехал в них троих, после чего скрылся.

По данным РИА Новости, 20 августа полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 39-летний местный житель.

«При работе на месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции обнаружили потерянный автомобильный номерной знак. По нему удалось найти и задержать управлявшего автомобилем мужчину, лишённого водительского удостоверения», — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Сейчас подозреваемый доставлен в отдел полиции для разбирательства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.