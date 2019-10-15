Общество

В Туле депутат-единоросс похвастался установкой для жителей сушилки для белья

15.10.2019 14:47
В Туле депутат-единоросс похвастался установкой для жителей сушилки для белья

Депутат городской думы Тулы от «Единой России» Олег Погорелов похвастался на официальном сайте местного парламента открытием сушилки для белья во дворе жилого дома, пишет Znak.com. Как уточняется в сообщении пресс-службы думы, туляки обратились к депутату с просьбой оборудовать площадку для сушки белья.

«Пожелание было выполнено в короткие сроки: при содействии Олега Погорелова были изготовлены и установлены два комплекта специального оборудования, так необходимого для жителей первых этажей. Жители и старшие по домам адресовали слова благодарности и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество», сообщается на сайте тульской городской думы.

На фотографиях видно, как Погорелов в ветровке с логотипом «Единой России» красит в голубой цвет обыкновенный металлический крест. За действиями народного избранника наблюдают три женщины, одна из которых также одета в ветровку «Единой России».

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