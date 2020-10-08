В Тугулыме две чиновницы городской администрации присвоили 15 млн рублей с лицевого счёта бюджета города

В Тугулыме две чиновницы из администрации городского округа предстанут перед судом по обвинению в растрате в особо крупном размере (ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) — по версии следствия, они присвоили более 15 миллионов рублей из вверенных им бюджетных денег, пишет E1.ru.

На скамье подсудимых оказались директор административно-хозяйственного управления Нина Жукова и главный бухгалтер Светлана Боровкова. Пользуясь своим служебным положением, они выписывали себе премии и удерживали в свою пользу часть зарплаты сотрудников, однако этого им показалось мало. Вместо того, чтобы закупать бумагу, картриджи, топливо и прочие необходимые расходные материалы для нужд администрации, они подделывали расходно-кассовые ордера, чеки и тратили деньги на свои нужды.

У Жуковой имелась банковская корпоративная карта, привязанная к лицевому счёту бюджета, — по ней она ездила отдыхать в Сочи и на другие курорты, снимала деньги в банкомате и совершала покупки. Все эти махинации, по версии следствия, совершались с 2016 года и долгое время оставались незамеченными. Сообщницы списывали траты на автозапчасти, канцелярские принадлежности и другие расходуемые материалы, а для отчёта предоставляли фальшивые документы.

Хищения из городского бюджета обнаружила прокуратура Тугулымского района — после её проверки вскрылось, что представленные документы были фальшивыми, зарплаты выплачивались не в полном объёме, а чиновницы за три года украли 15 миллионов рублей. По материалам проверки было возбуждено, расследовано и передано в суд уголовное дело по факту хищения вверенного чиновницам имущества в особо крупном размере. Женщинам грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Первое судебное заседание пройдёт уже через две недели.

Всего за 2019 год в бюджет Тугулыма поступило порядка 941 миллиона рублей, средняя зарплата в городе — 27 тысяч рублей. Таким образом, две чиновницы похитили 1,5% годового бюджета городского округа.