В Трудовом кодексе закрепят обязанность платить зарплаты в «нерабочие оплачиваемые дни»

В Трудовом кодексе появится понятие «нерабочие оплачиваемые дни» и будет определён порядок такой оплаты, пишет Znak.com.

Предложение содержится в проекте общенационального плана по восстановлению экономики после пандемии коронавируса, который сенаторы Совета Федерации обсудили с первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

«В Трудовом кодексе РФ следует определить порядок оплаты труда за "нерабочие оплачиваемые дни", объявляемые в условиях действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», — заявила вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

В настоящий момент законодательство не содержит понятия «нерабочие оплачиваемые дни», но именно такая формулировка фигурирует в указе президента, в соответствии с которым в апреле в России работали только предприятия и организации непрерывного цикла и жизнеобеспечения. Нерабочие дни с сохранением зарплат наёмных работников были объявлены в связи с введением во всех субъектах России функционального режима повышенной готовности, который предполагает ограничения, направленные на сокращение социальных контактов. Предприниматели, особенно из сферы малого и среднего бизнеса, заявляли, что у них нет возможности выполнять указ президента о сохранении зарплат в нерабочие дни и им придётся попросту закрыть бизнес.