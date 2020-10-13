В трети российских регионов превышен порог заболеваемости ОРВИ

В 32 субъектах РФ превышены пороги по заболеваемости ОРВИ, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По словам представителей ведомства, ситуация находится под контролем.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 субъектах РФ. При этом превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что во всех субъектах РФ проводится вакцинация против гриппа, в настоящее время «привито более 34,6 млн человек, что составляет 23,6% от численности населения Российской Федерации».