В ТРЦ «Кит» Нижнего Тагила готовится к открытию магазин польского бренда одежды Sinsay, заявившего об уходе с российского рынка

Польский бренд недорогой модной одежды Sinsay должен открыться на втором этаже ТРЦ «Кит» в Нижнем Тагиле. С января 2022 года здесь ведутся строительные работы. При этом все магазины бренда Sinsay, который принадлежит польской компании LPP Group, были закрыты в России 29 марта.

По информации АН «Между строк», под новый магазин были освобождены площади, которые ранее занимали магазины Profmax, Botanica, а также фудкорт. В разговоре с нашим журналистом представитель торгового центра заявил, что никаких официальных заявлений со стороны нового арендатора не поступало. Работы по реконструкции помещений ведутся в плановом режиме.

В то же время все магазины бренда Sinsay в Екатеринбурге были закрыты сразу после заявления компании об уходе с российского рынка. Для Нижнего Тагила в целом и ТРЦ «Кит» в частности это может означать потерю крупного международного магазина повседневной одежды.

Напомним, в начале марта в Нижнем Тагиле, как и во всей России, закрылся магазин шведского бренда одежды H&M, а несколькими днями позже и магазин испанского бренда Bershka.