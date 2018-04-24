В Торонто при наезде фургона на пешеходов погибли десять человек

Десять человек погибли и 15 пострадали при наезде фургона на пешеходов в Торонто, со ссылкой на источники в местной полиции сообщает CBC. По информации СМИ, накануне около 13.30 по местному времени (20.30 мск) белый фургон наехал на пешеходов на улице Янг на севере Торонто. По словам очевидцев, машина перед остановкой «врезалась во всё подряд». Полицейские окружили водителя, и тот сдался, бросив перед этим на землю предмет, который находился у него в руках.

Правоохранительные органы опубликовали имя водителя фургона — Алек Минассиан. Минассиан — 25-летний житель города Ричмонд Хилл в провинции Онтарио, в его профиле в социальных сетях говорится, что он студент местного колледжа Сенека.

По данным CBC, Минассиан, который в данный момент находится под арестом, не связан ни с какими террористическими группировками.

Как заявлял министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл, пока нет оснований повышать уровень террористической опасности в стране, который в данный момент оценивается как средний и не менялся с октября 2014 года.