В Томской области в результате пожара в посёлке погибли 11 человек (ВИДЕО)

В результате пожара в здании в посёлке Причулымском Асиновского района Томской области погибли 11 человек, со ссылкой на МЧС пишет «Интерфакс».

Изначально сообщалось о пяти погибших, позже пришли данные о ещё одной жертве пожара.

По состоянию на 6:08 мск были обнаружены тела ещё трёх человек, в 6:35 найден десятый погибший, затем пришли сообщения о ещё одном погибшем.

В районной администрации рассказали, что сгоревшее здание принадлежало частному лицу. Одноэтажное деревянное строение сдавали компании из Китая, оно использовалось в качестве общежития.

«Там могли проживать граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана», — сообщил собеседник агентства.

По данным миграционной службы, на которые сослался представитель администрации, в здании жили до 15 человек.