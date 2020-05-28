В Томской области депутаты назначили себе компенсации за маски и перчатки

Депутатам Томской областной думы возместят из бюджета расходы на покупку средств индивидуальной защиты, «используемые при осуществлении депутатских полномочий», передаёт «Дождь». 37 депутатов проголосовали за, один — против, поправки опубликованы на сайте местного парламента.

Парламентариям оплатят медицинские маски, респираторы, перчатки, антисептики и мыло, а также дезинфицирующие средства, бактерицидные лампы и рециркуляторы воздуха, которые они применяют для обеззараживания приёмных. Спикер областной думы Оксана Козловская пояснила, что большинство депутатов просят «не для себя, а для малоимущих, от которых поступают обращения».

В пояснительной записке сказано, что постановление не повлечёт увеличения расходов областного бюджета, поскольку компенсации будут происходить в рамках ранее установленного лимита в 12 тысяч рублей в месяц.

По закону «О статусе депутата Законодательной Думы Томской области» депутатам компенсируют расходы на транспорт, связь, канцтовары, организацию встреч с избирателями и гостиницу в Томске в случае, если на собрания думы они ездят из другого города.