В Томской области бюджетников заставляют собирать деньги на выплаты ветеранам

Сотрудников бюджетных организаций Томской области склоняют к перечислению части своих доходов в фонд «Победа», из которого выделяются средства на помощь ветеранам Великой Отечественной войны, пишет «Тайга.Инфо». Чиновники назвали мероприятие «акцией по перечислению денежных средств».

По информации издания, муниципальные учреждения культуры Томска получили письмо из администрации города с «убедительной просьбой провести разъяснительную работу с сотрудниками с целью посильного участия каждого» в перечислении денег в городской благотворительный фонд «Победа». Копию документа опубликовал независимый депутат гордумы Максим Забелин.

«О результатах проведённой работы прошу сообщить в управление культуры администрации Томска до 23 апреля 2021 года», — говорится в письме за подписью начальника управления Дениса Шостака, который ссылается на распоряжение вице-мэра по соцполитике Константина Чубенко.

Максим Забелин отметил, что сам помогает ветеранам как в праздничные дни, так и в течение года, но делает это абсолютно добровольно, «без разнарядок сверху от начальства».

«В связи с этой ситуацией и обеспокоенностью многих бюджетников у меня возникает один вопрос: может быть, мы всё-таки будем просить деньги не у людей, которые получают в большинстве своём от 20 до 30 тысяч, а у вышестоящих органов власти, региональных и федеральных бюджетов, куда уходит большинство выплаченных налогов?» — задал он вопрос чиновникам.

Согласно данным из открытых источников, счёт «Победа» был открыт управлением социальной политики администрации Томска. В 2020 году на этот счёт поступило более 3 млн рублей, по 6 тысяч рублей выплачивали ветеранам к годовщине победы в Великой Отечественной войне, 300 тысяч рублей были потрачены на «изготовление юбилейных знаков "75 Победа!"», часть средств ушла на надгробные памятники и «срочную помощь» ветеранам.