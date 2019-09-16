В Томске задержан учредитель сибирского отделения «Альянса врачей»

В аэропорту Томска сегодня, 16 сентября, силовики задержали вернувшегося из Москвы учредителя сибирского отделения независимого профсоюза «Альянс врачей» Владимира Сотникова, сообщает издание «Тв2».

«При получении багажа меня задержали трое в штатском. Один оперуполномоченный, двое не представились. Показали документы, потребовали следовать за ними и отвезли в Кировский РОВД. Оказалось, у них есть постановление взять с меня объяснение по делу о клевете. В суд подала Елена Гордецкая, главврач больницы, в которой я работал. Дело явно политическое, для запугивания профсоюзного движения. Потому что обвиняемых в клевете не хватают в аэропорту по ориентировке и не везут до отделения втроём», — рассказал Сотников.

По его словам, он отказался от дачи показаний, воспользовавшись 51-й статьёй Конституции, и вызвал адвоката.

Профсоюз «Альянс врачей» был создан после начала массовых увольнений в московском НИИ глазных болезней в апреле 2018 года. Главная задача организации — борьба за права медработников и пациентов. Владимир Сотников вступил в профсоюз после того, как был со скандалом уволен из Александровской районной больницы.