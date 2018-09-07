В Томске в магазин вызвали вооружённую охрану из-за первоклассницы, забывшей оплатить леденец 

Сотрудник томского магазина «Абрикос» вызвал группу быстрого реагирования, потому что заподозрил семилетнюю девочку в краже конфеты, со ссылкой на информированный источник пишет «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, девочка набрала сладостей, но забыла заплатить за один леденец. Она хотела рассчитаться за конфету, но сотрудник внутренней службы безопасности магазина вызвал вооружённую охрану. Когда группа быстрого реагирования прибыла на место происшествия, они очень удивились причине вызова.

После прибытия вооружённой охраны в магазин пришла мать девочки, после чего ребёнка отпустили.